Президент Украины Владимир Зеленский сам много раз уклонялся от службы в армии, однако созданная им система мобилизации беспощадна к пойманным на улице гражданам. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
— Украинская пропаганда с начала спецоперации ведет войну с так называемыми ухилянтами -— людьми, которые уклоняются от обязанностей службы в ВСУ. В то же время главный «ухилянт» Зеленский снова гонит украинских мужчин на убой, — цитирует его агентство.
Источник отметил, что сам Зеленский в свое время много раз игнорировал повестки из ТЦК во времена президентства Петра Порошенко. Теперь же глава Украины выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ.
5 августа Владимир Зеленский впервые высказался о массовых волнениях в городе Винница, где местные жители, в том числе женщины, пытались освободить 100 мужчин, которые были задержаны военкомами территориальных центров комплектования (ТЦК).
2 августа в Виннице женщины предприняли попытку штурма стадиона, куда представители ТЦК привезли почти сотню мужчин, предположительно, для дальнейшей мобилизации. На месте происшествия находились по меньшей мере 11 полицейских автомобилей.