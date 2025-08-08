Ричмонд
В Алматы временно перекроют участки улицы Яссауи

С 8 по 20 августа 2025 года в Ауэзовском районе Алматы будет временно ограничено движение транспорта на отдельных участках улицы Яссауи. Перекрытие связано с проведением строительных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык, сообщили в акимате города, передает BAQ.KZ.

Источник: pixabay.com

Работы будут проходить поэтапно:

  • Этап 3 — участок от проспекта Абая до улицы Улагат.
  • Этап 4 — от улицы Улагат до улицы Акбакай.
  • Этап 5 — от улицы Жети жаргы до улицы Науметова.
  • Этап 6 — от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева.

Прокладка коммуникаций ведётся открытым способом, так как каменистый грунт не позволяет использовать метод горизонтального направленного бурения.

Просим жителей и водителей учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

говорится в сообщении акимата города