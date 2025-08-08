В Алматы временно перекроют участки улицы Яссауи

Работы будут проходить поэтапно:
- Этап 3 — участок от проспекта Абая до улицы Улагат.
- Этап 4 — от улицы Улагат до улицы Акбакай.
- Этап 5 — от улицы Жети жаргы до улицы Науметова.
- Этап 6 — от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева.
Прокладка коммуникаций ведётся открытым способом, так как каменистый грунт не позволяет использовать метод горизонтального направленного бурения.
Просим жителей и водителей учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.