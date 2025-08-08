В Алматы временно перекроют участки улицы Яссауи

С 8 по 20 августа 2025 года в Ауэзовском районе Алматы будет временно ограничено движение транспорта на отдельных участках улицы Яссауи. Перекрытие связано с проведением строительных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык, сообщили в акимате города, передает BAQ.KZ.