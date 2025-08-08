Создатели ChatGPT представили новую модель нейросети: улучшены точность и память

OpenAI выпустила новейшую версию своей нейросети GPT-5. Она, согласно заявлениям разработчиков, отличается улучшенными аналитическими способностями, увеличенным объемом долгосрочной памяти и существенно сниженной частотой ошибок в генерируемых ответах.
«Если GPT-3 напоминал школьника, а GPT-4 — студента колледжа, то GPT-5 похож на эксперта с докторской степенью», — заверил глава OpenAI Сэм Альтман.
Новая модель GPT-5 станет доступна всем пользователям ChatGPT, однако для бесплатных аккаунтов введено ограничение по количеству запросов — при его превышении система автоматически переключится на менее продвинутую версию нейросети.
В OpenAI утверждают, что GPT-5 стала менее склонна к вымыслу и чаще признает отсутствие ответа. При разработке нейросети провели масштабные проверки безопасности, в том числе 5 тысяч часов тестирований.
Накануне NBC сообщал, что разработчики намеренно придают ИИ более агрессивные черты, чтобы заранее исключить потенциальные риски катастрофы.