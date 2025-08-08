Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создатели ChatGPT представили новую модель нейросети: улучшены точность и память

OpenAI представила модель GPT-5 «с докторской степенью».

Источник: Комсомольская правда

OpenAI выпустила новейшую версию своей нейросети GPT-5. Она, согласно заявлениям разработчиков, отличается улучшенными аналитическими способностями, увеличенным объемом долгосрочной памяти и существенно сниженной частотой ошибок в генерируемых ответах.

«Если GPT-3 напоминал школьника, а GPT-4 — студента колледжа, то GPT-5 похож на эксперта с докторской степенью», — заверил глава OpenAI Сэм Альтман.

Новая модель GPT-5 станет доступна всем пользователям ChatGPT, однако для бесплатных аккаунтов введено ограничение по количеству запросов — при его превышении система автоматически переключится на менее продвинутую версию нейросети.

В OpenAI утверждают, что GPT-5 стала менее склонна к вымыслу и чаще признает отсутствие ответа. При разработке нейросети провели масштабные проверки безопасности, в том числе 5 тысяч часов тестирований.

Накануне NBC сообщал, что разработчики намеренно придают ИИ более агрессивные черты, чтобы заранее исключить потенциальные риски катастрофы.