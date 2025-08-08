Следователь Исса Костоев: Любое преступление оставляет следы, но надо уметь их находить

— В моей практике были такие случаи. Я скажу вам крамольную вещь, но я страстно желал в таких случаях, чтобы такое преступление в процессе моей работы совершилось, хотя это и жестоко. Любое преступление оставляет следы, но надо уметь их находить и организовать работу по поиску и изобличению преступника. Я вспоминаю дело убийцы Стороженко в Смоленской области. Там было совершено 10−12 убийств, когда я принимал это дело к производству. В процессе расследования я говорил: «Хоть бы он совершил еще одно преступление…», а они прекратились. После все же мы установили незаявленное нападение на женщину и тогда сумели выйти на Стороженко.