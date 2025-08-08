Следователь Исса Костоев: Любое преступление оставляет следы, но надо уметь их находить

8 августа 83-летие отмечает бывший старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре РСФСР Исса Костоев, который в 1990 году раскрыл самого известного серийного маньяка XX века Андрея Чикатило. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил некоторые подробности этого дела.
— Исса Магометович, почему не удавалось поймать Чикатило раньше?
— Любое преступление после его раскрытия кажется простым по своему характеру. А расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности, бывают неимоверно сложными. К таким относится и дело Чикатило.
Оказалось, в 1978 году маньяк совершил первое убийство в городе Шахты — 9-летней девочки. В этом деле имелись достаточные основания для того, чтобы заподозрить Чикатило. Однако осудили и расстреляли другого — Кравченко. При этом Чикатило формально допросили, а показания не проверили.
Приняв в 1985 году это дело, я запросил информацию о преступлениях на территории СССР, совершенных аналогичным образом. В процессе отработки на причастность проверялось нахождение подозреваемых в этих городах.
— Но он все же попадал в поле зрения милиции?
— Чикатило попадал в поле зрения правоохранителей и после осуждения Кравченко. В 1984 году его видели на вокзале с девочкой-бродяжкой. Милиционеры за ним наблюдали. Но Чикатило, заподозрив слежку, отпустил свою несостоявшуюся жертву. Позже милиционеры его все же задержали. При обыске у него в портфеле обнаружили шнур, вазелин и нож. Задержанного доставили в УВД и передали группе, которая расследовала убийства. Дело в том, что в это время за убийство женщин были арестованы и содержались под стражей подростки. Именно поэтому Чикатило допросили и передали в прокуратуру Новошахтинска для отработки на причастность убийства подростка Пташникова. К сожалению, судебно-медицинский эксперт ошибочно определил, что у Чикатило вторая группа крови, тогда как искали человека с четвертой группой.
— Что чувствует следователь, когда убийства продолжаются, а результатов нет?
— В моей практике были такие случаи. Я скажу вам крамольную вещь, но я страстно желал в таких случаях, чтобы такое преступление в процессе моей работы совершилось, хотя это и жестоко. Любое преступление оставляет следы, но надо уметь их находить и организовать работу по поиску и изобличению преступника. Я вспоминаю дело убийцы Стороженко в Смоленской области. Там было совершено 10−12 убийств, когда я принимал это дело к производству. В процессе расследования я говорил: «Хоть бы он совершил еще одно преступление…», а они прекратились. После все же мы установили незаявленное нападение на женщину и тогда сумели выйти на Стороженко.
— Можно ли по внешним признакам определить маньяка?
— Если бы с маньяком поместили бы в одно помещение тысячу человек и попросили определить, кто из них маньяк, то в числе первых, как непричастный, отошел бы Чикатило. По жизни покладистый, начитанный, тихий.
— Смотрели ли вы сериал «Чикатило» 2020 года?
— Я бы сказал, что это пародия на детективные истории. Ничего общего с реальностью… На мой взгляд, правдиво о деле Чикатило написал американский писатель Ричард Лурье в своей книге «Охота на дьявола».
— В целом, если говорить про российские сериалы о маньяках, как вы к ним относитесь?
— Их создатели настолько увлеклись, что порой выходят за рамки дозволенного. Даже сотрудники не все знают все методы работы органов, о которых рассказывается в этих фильмах. Я бы не хотел, чтобы отдельные мероприятия раскрывались перед широкой публикой.
ДОСЬЕ.
Костоев Исса Магометович родился 8 августа 1942 года в селении Экажево Чечено-Ингушской АССР (ныне в Республике Ингушетия). Окончил Казахский университет имени С. М. Кирова. С 1972 по 1992 год — старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре РСФСР, заместитель начальника следственной части и начальник отдела и управления Генпрокуратуры РСФСР. В 1992 году был назначен представителем президента РФ в Ингушетии.