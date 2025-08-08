Со следующей недели изменятся условия получения ипотеки. Как отреагируют цены на недвижимость

С 7 августа размер компенсации снова составляет ключевую ставку плюс два процентных пункта, а не плюс три, как это было последние полгода. Но за это время ситуация на рынке поменялась. На фоне общего понижения стоимости фондирования для банков сама по себе семейная ипотека больше не воспринимается как требующий дополнительной поддержки продукт. Это значит, что массовых приостановок, навязанных комиссий или отказов в одобрении, с которыми сталкивались заёмщики в начале года, теперь, скорее всего, не будет. Так видит ситуацию на рынке руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимости» Вадим Бутин.