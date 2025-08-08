Росавиация выпустит NOTAM в случае ухудшения обстановки на Камчатке

В настоящее время экипажам советуют при планировании маршрутов учитывать актуальные метеосводки, сведения о вулканической активности и уже опубликованные NOTAM. При этом, как подчеркнули в Росавиации, окончательное решение по обходу пепловых зон, продолжению полёта или совершению вынужденной посадки остаётся за командиром воздушного судна.