Росавиация выпустит NOTAM в случае ухудшения обстановки на Камчатке

Росавиация сообщила РИА Новости, что в случае обострения сейсмической ситуации на Камчатке готова оперативно выпустить обновлённые рекомендации для авиаперевозчиков.
Если высота вулканических выбросов увеличится или произойдёт изменение направления пеплового шлейфа, ведомство незамедлительно распространит дополнительные уведомления (NOTAM) и инструкции для авиакомпаний.
В настоящее время экипажам советуют при планировании маршрутов учитывать актуальные метеосводки, сведения о вулканической активности и уже опубликованные NOTAM. При этом, как подчеркнули в Росавиации, окончательное решение по обходу пепловых зон, продолжению полёта или совершению вынужденной посадки остаётся за командиром воздушного судна.
Экипажи также могут рассчитывать на поддержку со стороны специалистов Госкорпорации по организации воздушного движения.
Ранее учёный Рябинкин оценил риски для самолётов в зоне извержений на Камчатке.