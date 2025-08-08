Трамп рассказал, куда планирует отправить задержанных мигрантов

Стоит напомнить, что тюрьма, занимающая территорию бывшей плантации, представляет собой крупнейшую в США тюрьму сверхстрогого режима с площадью около 73 кв км. Естественные барьеры — река Миссисипи и обширные болота — создают практически непреодолимые препятствия для побегов, что и послужило основанием для ее мрачного прозвища «Южный Алькатрас».