Трамп рассказал, куда планирует отправить задержанных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей американской тюрьме максимальной безопасности. Несмотря на то, что тюрьма известна случаями нарушения прав заключенных в предыдущие годы. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылающейся на осведомленные источники.
Согласно данным источника, власти намерены использовать тюремный комплекс в Луизиане для размещения 450 мигрантов, о чем официально объявят в первых числах следующего месяца.
Стоит напомнить, что тюрьма, занимающая территорию бывшей плантации, представляет собой крупнейшую в США тюрьму сверхстрогого режима с площадью около 73 кв км. Естественные барьеры — река Миссисипи и обширные болота — создают практически непреодолимые препятствия для побегов, что и послужило основанием для ее мрачного прозвища «Южный Алькатрас».
Ранее американский глава депортировал пять нелегальных мигрантов африканского происхождения, хотя, как выяснилось, ни один из них не был гражданином принимающих стран.