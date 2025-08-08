Ричмонд
Трамп рассказал, куда планирует отправить задержанных мигрантов

WSJ: Трамп намерен размещать задержанных мигрантов в самой большой тюрьме США.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей американской тюрьме максимальной безопасности. Несмотря на то, что тюрьма известна случаями нарушения прав заключенных в предыдущие годы. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылающейся на осведомленные источники.

Согласно данным источника, власти намерены использовать тюремный комплекс в Луизиане для размещения 450 мигрантов, о чем официально объявят в первых числах следующего месяца.

Стоит напомнить, что тюрьма, занимающая территорию бывшей плантации, представляет собой крупнейшую в США тюрьму сверхстрогого режима с площадью около 73 кв км. Естественные барьеры — река Миссисипи и обширные болота — создают практически непреодолимые препятствия для побегов, что и послужило основанием для ее мрачного прозвища «Южный Алькатрас».

Ранее американский глава депортировал пять нелегальных мигрантов африканского происхождения, хотя, как выяснилось, ни один из них не был гражданином принимающих стран.

