В Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений

Для иностранных SIM-карт, попадающих в российский роуминг, будет предусмотрен период «охлаждения» — это позволит исключить или минимизировать возможность использования их для управления беспилотниками противника. Глава Минцифры уточнил, что такие карты будут по умолчанию ограничены в доступе к мобильному интернету на пять часов — однако пользователи с использованием капчи «смогут получить доступ к наиболее значимым сервисам, чтобы быть на связи, вызвать такси и т.д.».