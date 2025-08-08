Хинштейн: более 53 тысячи добровольцев оказывают помощь в Курской области

Более 53 тысяч волонтеров активно задействованы в оказании помощи жителям Курской области, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня у нас более 53 тыс. добровольцев, которые помогают в ПВР, раздают медикаменты, вещи и продукты питания, убирают завалы и затягивают пленкой разбитые окна в домах. Расширение указа президента и дополнительные меры поддержки волонтеров при работе в нашей области позволят нашему региону быстрее вернуться к полноценной жизни», — рассказал врио губернатора.
Кроме этого, Хинштейн заявил, что после определения планов и этапов работы с обеспечением полных гарантий безопасности станет возможным не только принимать, но и самостоятельно организовывать гуманитарные миссии в регион для комплексного восстановления освобожденных территорий.
Ранее Хинштейн рассказал о том, что в Курской области прекращает свою деятельность Корпорация регионального развития.