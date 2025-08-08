Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: более 53 тысячи добровольцев оказывают помощь в Курской области

В Курской области более 53 тысяч добровольцев раздают медикаменты, вещи и продукты питания.

Источник: Комсомольская правда

Более 53 тысяч волонтеров активно задействованы в оказании помощи жителям Курской области, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня у нас более 53 тыс. добровольцев, которые помогают в ПВР, раздают медикаменты, вещи и продукты питания, убирают завалы и затягивают пленкой разбитые окна в домах. Расширение указа президента и дополнительные меры поддержки волонтеров при работе в нашей области позволят нашему региону быстрее вернуться к полноценной жизни», — рассказал врио губернатора.

Кроме этого, Хинштейн заявил, что после определения планов и этапов работы с обеспечением полных гарантий безопасности станет возможным не только принимать, но и самостоятельно организовывать гуманитарные миссии в регион для комплексного восстановления освобожденных территорий.

Ранее Хинштейн рассказал о том, что в Курской области прекращает свою деятельность Корпорация регионального развития.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше