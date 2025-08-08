Налоговая в шоке: Почему бежавшая из России Исинбаева зажала 1,5 млн

В этом бизнесе у прыгуньи четыре партнёра: три «физика» и одно юрлицо. Самый колоритный из соучредителей — Жоэль Бузу. Знаменитый французский пятиборец, чемпион мира и призёр Олимпийских игр, деятель международного спортивного и социального движения, президент Всемирной ассоциации олимпийцев и советник князя Монако Альбера II. Исинбаева и Бузу лично знакомы с конца нулевых. Именно он в своё время познакомил спортсменку с князем и ввёл в элитные круги средиземноморского княжества, в которых она блистала на протяжении доброго десятка лет.