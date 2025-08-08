Киркоров эмоционально поздравил Ротару с днем рождения

Сама Ротару в свой день рождения впервые за три года разместила новые фотографии в своем аккаунте с подписью на украинском языке: «Течет вода и проходят года». На снимках певица запечатлена на улицах Киева. Предыдущий пост она публиковала ровно три года назад — 7 августа 2022 года, когда отмечала 75-летний юбилей и сообщала о приезде в родные Маршинцы. Тот пост был на русском языке.