Киркоров эмоционально поздравил Ротару с днем рождения

Народный артист России Филипп Киркоров с большим восторгом поздравил народную артистку СССР с днем рождения. Поздравление певец опубликовал на своей странице в социальной сети.
«Я помню нашу первую встречу… и до сих пор испытываю мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую — всегда мурашки!» — написал Киркоров. К посту он приложил видеоролик, составленный из совместных фотографий с Ротару.
«София Михайловна, благодарю Вас за эти чувства, за эмоции, за песни и творчество! С днем рождения! Пусть в Вашем доме и сердце всегда царит любовь», — добавил артист.
7 августа Софии Ротару исполнилось 78 лет.
Отметим, что в прошлом году Киркоров не публиковал поздравлений в адрес украинской певицы. В 2022 и 2023 годах он также делился подобными теплыми посланиями в соцсетях.
Сама Ротару в свой день рождения впервые за три года разместила новые фотографии в своем аккаунте с подписью на украинском языке: «Течет вода и проходят года». На снимках певица запечатлена на улицах Киева. Предыдущий пост она публиковала ровно три года назад — 7 августа 2022 года, когда отмечала 75-летний юбилей и сообщала о приезде в родные Маршинцы. Тот пост был на русском языке.
Ранее сообщалось, что в апреле этого года Ротару удалось продать квартиру в Москве на Зоологической улице, подаренную ей бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Квартиру пытались реализовать последние пять лет, но покупатель долго не находился. В итоге сделка состоялась за 65 миллионов рублей.