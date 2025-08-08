Ричмонд
Шлейфы от Ключевского и Крашенинникова на Камчатке поднялись

Зафиксировано также землетрясение магнитудой 5,0.

Источник: Аргументы и факты

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил в Telegram, что извержения вулканов Ключевской и Крашенинникова сопровождаются пепловыми шлейфами, достигающими высоты до 12 километров и до 5 километров над уровнем моря соответственно.

Кроме того, у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Согласно данным службы, эпицентр находился на расстоянии около 221 километра от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине 59,5 километра.

Ранее Росавиация сообщила, что в случае обострения сейсмической ситуации на Камчатке готова оперативно выпустить обновлённые рекомендации для авиаперевозчиков.