Шлейфы от Ключевского и Крашенинникова на Камчатке поднялись

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил в Telegram, что извержения вулканов Ключевской и Крашенинникова сопровождаются пепловыми шлейфами, достигающими высоты до 12 километров и до 5 километров над уровнем моря соответственно.
Кроме того, у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.
Согласно данным службы, эпицентр находился на расстоянии около 221 километра от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине 59,5 километра.
Ранее Росавиация сообщила, что в случае обострения сейсмической ситуации на Камчатке готова оперативно выпустить обновлённые рекомендации для авиаперевозчиков.