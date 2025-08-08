Наркотики из Средней Азии на 800 млн рублей нашли таможенники под Петербургом

Проследив за одним из получателей, оперативники вышли на ещё двоих организаторов контрабанды. Все трое планировали производить наркотики в двух оборудованных подвалах под гаражами, а затем продавать их через закладки по всей Ленинградской области. Во время обыска изъяли холодильные установки, сушилки, вакууматоры, грипперы и две тысячи литров химикатов.