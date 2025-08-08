Наркотики из Средней Азии на 800 млн рублей нашли таможенники под Петербургом

По данным ФТС России, нелегальный груз прибыл из Средней Азии на один из складов в Санкт-Петербурге. В фуре, среди прочих товаров, находились 10 металлических бочек с жидкостью бледно-розового цвета.
«Экспертиза показала, что в них находился 2-бром-1-фенилпентан-1-он — прекурсор для изготовления наркотического средства», — сообщили в таможне.
Проследив за одним из получателей, оперативники вышли на ещё двоих организаторов контрабанды. Все трое планировали производить наркотики в двух оборудованных подвалах под гаражами, а затем продавать их через закладки по всей Ленинградской области. Во время обыска изъяли холодильные установки, сушилки, вакууматоры, грипперы и две тысячи литров химикатов.
За контрабанду наркотиков возбудили уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК. Участникам грозит пожизненное заключение.
По данным МВД, в России участились случаи вовлечения людей в мошеннические схемы с «лёгким заработком», однако на деле такая «работа» оказывается производством и сбытом наркотических веществ. Нередко такие предложения маскируют под «работу на дому».