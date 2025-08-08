Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с первого сентября и до Нового года.
«Траты российской семьи на питание за год выросли на 10−15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится. Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продтовары», — сказал Миронов.
Он также сообщил о предложении Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который, по его словам, рекомендовал на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости. «Под заморозку цен, согласно предложению аналитиков, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты», — добавил Миронов.
Депутат уточнил, что заморозка цен — решение, которое должен сопровождать целый комплекс мер: снижение пошлин на ряд товаров, налоговые преференции, переход на «прямые поставки с полей», долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, поддержка сельхозпроизводителей, и все это под контролем государства.
«В конечном счете данный шаг выгоден и бизнесу», — подытожил Миронов.