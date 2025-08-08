Закрытый три года аэропорт Краснодара начал набор сотрудников

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Закрытый три года аэропорт Краснодара с 10 июля ищет на сервисах по найму персонала более 60 сотрудников, больше всего вакансий по ремонту аэровокзала и обслуживанию пассажиров, следует из данных сайта, которые изучил корреспондент РИА Новости.
Больше всего вакансий разместила ООО «Аэродинамика» — один из крупнейших аэропортовых холдингов России, включающий аэропорты в Сочи, Краснодаре и Анапе. Первая вакансия опубликована 10 июля — аналитик в отдел закупок. На данный момент последняя вакансия размещена 7 августа — специалист по инженерным сетям (водопровод, канализация, отопление, вентиляция).
Аэропорту Краснодара больше всего требуются специалисты по ремонту аэровокзального комплекса и работники по обслуживанию пассажиров и самолетов. Среди первых — ведущий инженер по слаботочным сетям (строительство аэровокзального комплекса), главный инженер по направлению отделочных работ (строительство аэропорта Краснодар), инженер-проектировщик и так далее.
Ко второй категории относятся инспекторы по досмотру пассажиров, ручной клади и багажа, грузов, почты, бортовых запасов, членов экипажей и наземного персонала; специалисты по сопровождению маломобильных пассажиров; агенты по обслуживанию приоритетных пассажиров; агент пассажирского обслуживания обслуживанием вылетающих пассажиров; уборщики самолетов и так далее.
Авиагавань готова набирать и сотрудников без опыта. Среди них профайлеры в службу транспортной безопасности для проведений опросных бесед граждан в целях выявления потенциального опасного пассажира или гражданина, несущего угрозу; начинающие инспекторы по досмотру.
При этом в описании большинства вакансий указывается, что «несмотря на то, что работа аэропорта временно ограничена до особого распоряжения, нашим приоритетом остается привлечение перспективных и квалифицированных сотрудников, а также создание для них максимально благоприятных условий для дальнейшей самореализации!».
Пресс-служба авиагавани ранее, 6 августа, рассказала РИА Новости о том, что распоряжений о возобновлении работы в адрес аэропорта Краснодара не поступало, кадровый состав держат укомплектованным.
С 24 февраля 2022 года был введен режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Аэропорт Геленджика 18 июля 2025 года запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты.