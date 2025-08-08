Подробности встречи Путина и Трампа: когда и где произойдет

Хотя точное место встречи пока не раскрывается, Ушаков подтвердил, что оно уже определено сторонами. При этом президент РФ отметил перспективность ОАЭ в качестве переговорной площадки, среди возможных вариантов также рассматриваются Турция (место предыдущих российско-украинских переговоров), Саудовская Аравия (где в феврале 2025 года возобновились российско-американские консультации) и Швейцария (организатор последнего саммита РФ-США в 2021 году, выразившая готовность к новому посредничеству).