Подробности встречи Путина и Трампа: когда и где произойдет

Москва и Вашингтон достигли договоренности о проведении переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Как сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков, стороны приступили к организационной подготовке саммита. Место для встречи глав государств уже определено, но будет обнародовано позднее.
«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — сообщил Ушаков.
По словам помощника российского президента, ориентиром для потенциальной встречи являются даты с 11 по 17 августа.
Ушаков пояснил, что российские власти совместно с американскими представителями уже начали детальную подготовку к мероприятию.
Хотя точное место встречи пока не раскрывается, Ушаков подтвердил, что оно уже определено сторонами. При этом президент РФ отметил перспективность ОАЭ в качестве переговорной площадки, среди возможных вариантов также рассматриваются Турция (место предыдущих российско-украинских переговоров), Саудовская Аравия (где в феврале 2025 года возобновились российско-американские консультации) и Швейцария (организатор последнего саммита РФ-США в 2021 году, выразившая готовность к новому посредничеству).
На новость о потенциальной встрече глав РФ и США бурно отреагировали и западные СМИ. Например, CNN допустил, что российский лидер может «вести Трампа за нос», что не приведет к реальным результатам.
Однако, как заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, определенные силы пытаются сорвать диалог между Россией и США, тогда как эта встреча обладает потенциалом стать поворотным моментом в истории двусторонних отношений.
Напомним, что 8 августа заканчивается ультимативный срок, данный Трампом для разрешения украинского кризиса. В случае отсутствия прогресса американский президент грозит введением 100% вторичных пошлин против России и ее союзников. Как сообщил сенатор Марко Рубио вечером 6 августа, окончательное решение о новых ограничительных мерах будет принято администрацией США в течение ближайших полутора суток.
Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что планируемая встреча президентов может значительно активизировать межпарламентское взаимодействие между Россией и США. При этом Слуцкий призвал избегать поспешных выводов. Парламентарий также заявил о готовности организовать визит американских конгрессменов в Москву.
Накануне KP.RU сообщал, что итог переговоров России и США будет озвучен на встрече Путина и Трампа.