Власти Ростова прокомментировали ситуацию с вырубкой деревьев на Гребном канале

Как пояснили городские власти, в течение осенне-зимнего сезона 2024−2025 годов на этой территории была зафиксирована массовая гибель зеленых насаждений: деревья попросту высохли. Особенно сильно пострадали такие породы, как ясень, тополь и ива. Было установлено, что 78 деревьев подлежат полному удалению, а еще 23 требуют санитарной обрезки.