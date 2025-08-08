Ричмонд
Власти Ростова прокомментировали ситуацию с вырубкой деревьев на Гребном канале

Администрация Ростова: деревья на Гребном канале вырублены по решению прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В ростовских пабликах активно обсуждают вырубку деревьев на территории Гребного канала «Дон» в Ростове 6 августа. В комментариях некоторые сомневались в необходимости сноса зеленых насаждений. В городской администрации дали официальные разъяснения.

— В июне текущего года в адрес спортивного учреждения было вынесено представление прокуратуры Кировского района города Ростова-на-Дону для сноса аварийных деревьев в целях обеспечения безопасности посетителей, — прокомментировал руководитель управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.

Как пояснили городские власти, в течение осенне-зимнего сезона 2024−2025 годов на этой территории была зафиксирована массовая гибель зеленых насаждений: деревья попросту высохли. Особенно сильно пострадали такие породы, как ясень, тополь и ива. Было установлено, что 78 деревьев подлежат полному удалению, а еще 23 требуют санитарной обрезки.

— Все работы по сносу и обрезке проводятся на основании специального разрешения. Документ был одобрен администрацией Кировского района Ростова, городским Комитетом по охране окружающей среды и лично заместителем главы администрации по ЖКХ Станиславом Марченко.

В администрации напомнили, что за последние три года на Гребном канале было высажено более 1,5 тысячи саженцев, а этой осенью планируется масштабная высадка новых деревьев.

