Российский суд признал слово «хохлы» оскорблением

Инцидент произошёл в групповом чате мессенджера Viber, где Занданова, вступив в спор с другим участником, написала: «Вы все хохлы подлые», а также допустила ряд других оскорбительных высказываний с использованием данного слова. Суд квалифицировал эти высказывания как публичные действия, направленные на унижение достоинства по национальному признаку.