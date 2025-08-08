Ричмонд
Российский суд признал слово «хохлы» оскорблением

Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ признал использование слова «хохлы» проявлением враждебного отношения на национальной почве и наложил штраф в размере 10 тысяч рублей на местную жительницу Евгению Занданову. Такое решение вынесено по статье 20.3.1 КоАП РФ, регулирующей ответственность за возбуждение ненависти или вражды по признаку национальности, говорится в опубликованных материалах дела.

Инцидент произошёл в групповом чате мессенджера Viber, где Занданова, вступив в спор с другим участником, написала: «Вы все хохлы подлые», а также допустила ряд других оскорбительных высказываний с использованием данного слова. Суд квалифицировал эти высказывания как публичные действия, направленные на унижение достоинства по национальному признаку.

Попытка женщины обжаловать постановление в Верховном суде Бурятии не увенчалась успехом — штраф оставлен без изменений.

Ранее, в июне, депутаты Государственной думы приняли закон, ужесточающий ответственность за действия, которые способствуют возбуждению ненависти или вражды и сопровождаются пропагандой насилия или угрозами его применения.

Недавно ФСБ задержала жителя Ялты за русофобские комментарии в украинских чатах.