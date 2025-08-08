Месси и Роналду второй год подряд не попали в число номинантов на Золотой мяч

Месси остаётся рекордсменом по количеству побед (8), Роналду занимает второе место в истории (5 наград). Их отсутствие в списке претендентов второй год подряд знаменует начало новой эры в мировом футболе.
Церемония награждения состоится 22 сентября в Париже, Франция. Полный список номинантов выглядит так:
Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Игрок впервые в карьере стал обладателем награды такого масштаба. До этого его признавали лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА.