В Бурятии женщину оштрафовали за комментарий со словом «хохол» в чате дома

В Бурятии женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она использовала в общедомовом чате в адрес мужчины слово «хохол». Ее признали виновной в разжигании ненависти на национальной почве. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ.