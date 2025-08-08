В Бурятии женщину оштрафовали за комментарий со словом «хохол» в чате дома

В Бурятии женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она использовала в общедомовом чате в адрес мужчины слово «хохол». Ее признали виновной в разжигании ненависти на национальной почве. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ.
Обвиняемая публично отправляла в группу с соседями оскорбительные сообщения, адресованные мужчине, фамилия которого заканчивается на «о». Именно в них она и использовала слово «хохол». Приговор вынесен женщине в конце мая этого года.
«Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд постановил: признать Евгению Владимировну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа», — говорится в материалах суда.
Как KP.RU писал ранее, оренбуржец понес наказание за разжигание ненависти и вражды. К записи сообщества, в которой публикуются новости региона, по факту произошедшего ДТП с участием иностранцев, мужчина разместил оскорбительный комментарий с высказываниями о необходимости насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения и территории.