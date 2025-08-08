Какие праздники отмечают 8 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Множество самых разных дат отмечается 8 августа 2025 года.
Пятница, 8 августа 2025, отмечена днем кошек, альпинистов и офтальмологов. Также день связан с счастьем, бесконечностью, созиданием, цуккини и холодильником. Верующие чтят память Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, а в народе — Ермолаев день. 8 августа родились Роджер Пенроуз, Дастин Хоффман, Светлана Савицкая, Виктор Авилов и Никита Высоцкий. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 8 августа 2025.
Всемирный день кошек.
Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек (International Cat Day) — праздник, созданный Международным фондом защиты животных (Animal Welfare) в 2002 году. Его цель — не только поздравить пушистых любимцев, но и привлечь внимание к проблеме бездомных животных.
Кошки — одни из самых популярных домашних питомцев на планете, они давно стали неотъемлемой частью человеческой жизни. По данным на 2023 год, в мире насчитывалось около 600 миллионов домашних кошек, а в России их более 49 миллионов — это один из самых высоких показателей в мире. Причем кошки опережают по популярности даже собак.
Кошки — прирожденные охотники. Они защищают дом от грызунов, при этом оставаясь неимоверно элегантными и ласковыми. Их повадки, поведение и даже поверье о девяти жизнях делают их героями мифов, мультфильмов и легенд по всему миру. Эти животные создают уют, поднимают настроение и даже улучшают здоровье. Например, по исследованиям, владельцы кошек реже страдают сердечными заболеваниями.
Хотя официальная дата — 8 августа, во многих странах есть свои «кошачьи» дни:
В России — 1 марта (праздник весны и «мартовских котов»)В Японии — 22 февраля (дата выбрана из-за мяуканья «нян-нян»)В США — 29 октября и 16 октября (день домашних и бездомных кошек) В Польше — 17 февраляВ Италии — 17 ноября (в честь черных котов, реабилитированных после гонений).
В Китае и Великобритании кошки официально охраняются законом, за ними закреплены государственные функции. Во многих странах открыты котокафе, храмы, музеи и даже гостиницы для кошек. В России такие музеи работают в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. А в Эрмитаже есть даже праздник мартовского кота — в честь служебных котов, завезенных по указу Екатерины II.
Кошки — не просто милые создания. Они помогают человеку справляться с одиночеством, тревогой и даже некоторыми болями. Известно, что частота мурчания около 25−50 Гц помогает снижать стресс, ускорять заживление тканей и укреплять кости. Не зря существует такое явление, как «кототерапия».
Кроме того, праздник напоминает: миллионы кошек по-прежнему остаются бездомными. Поэтому День кошек — это и повод для доброго поступка: помочь приюту, взять питомца домой или хотя бы поделиться теплом и едой с прохожим котом.
Международный день альпинизма.
Этот праздник отмечают профессиональные спортсмены, туристы, промышленники-высотники и все, кого влечет покорение вершин. Дата выбрана в честь первого восхождения на Монблан — высочайшую точку Альп (4810 м), совершенного 8 августа 1786 года швейцарцами Мишелем-Габриэлем Паккардом и Жаком Бальма.
Середина XVIII века — пик интереса к горным высотам. Долина Шамони привлекала путешественников, но ни одна попытка взойти на Монблан не увенчалась успехом. В 1760-х годах швейцарский ученый Гораций де Соссюр пообещал щедрое вознаграждение тому, кто первым покорит вершину. На это ушло больше 20 лет.
В августе 1786 года Паккард и Бальма начали подъем. Через сутки — 8 августа, в 18:23 — они достигли вершины. Паккард первым ступил на пик и сделал научные наблюдения. Позже Бальма получил премию Соссюра, и именно его долгое время считали первовосходителем.
После успеха швейцарцев альпинизм стал развиваться как спорт, хобби и профессия. В СССР в 1964 году появилась специальность «скалолаз-монтажник», в 2001 — официальная профессия «промышленный альпинист».
В 1953 году был покорен Эверест — высочайшая вершина Земли (8848 м). На нее поднялись новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей. В 1978 году Эверест впервые покорила женщина — японка Дзюнко Табэи. А в России первым на Эльбрус (5642 м) взошел Киллар Хаширов — это случилось в 1829 году. Позже на Эверест поднялись и пятеро альпинистов из Кабардино-Балкарии.
В разных странах открыты музеи, посвященные альпинизму. Наиболее известен «Горный музей Месснера» в Италии — проект легендарного Райнхольда Месснера, первого человека, покорившего все 14 «восьмитысячников». В Непале действует Музей Эвереста, основанный Тенцингом Норгеем. Есть музеи и в России: в Москве, Пятигорске, Воронеже, а также в Тегенекли.
В этот день, 8 августа во многих городах проходят спортивные фестивали, показательные выступления, вручение наград. Альпинисты собираются, чтобы поделиться опытом, вспомнить великие восхождения и поставить перед собой новые задачи.
Международный день офтальмологии.
Праздник отмечается ежегодно 8 августа — в день рождения выдающегося советского и российского микрохирурга Святослава Федорова. Он внес значительный вклад в развитие офтальмологии и стал одним из символов российской медицины. Именно его имя стало основой для учреждения этого профессионального праздника, который поддержали и за рубежом.
Цель даты — привлечь внимание к проблемам здоровья глаз, профилактике и своевременной диагностике заболеваний. Сегодня более 1,3 млрд человек в мире страдают нарушениями зрения, из них 45 млн — полностью слепы.
По оценке ВОЗ, 80% случаев нарушения зрения можно было бы предотвратить при раннем леченииФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Зрение — один из главных инструментов восприятия мира. Его утрата не только ограничивает физические возможности человека, но и сказывается на психологическом состоянии. Болезни глаз могут развиваться незаметно, поэтому регулярные визиты к офтальмологу — важная мера профилактики.
Среди наиболее распространенных проблем: близорукость, синдром сухого глаза, катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия. В России офтальмологическая помощь необходима почти каждому второму жителю. Только в Москве за год совершается свыше 5 млн визитов к офтальмологам.
Интересно, что офтальмологи используют старую игру «Тетрис» для тренировки зрения. Например, при лечении амблиопии (синдроме «ленивого глаза»)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Современная медицина располагает эффективными методами лечения, но ключевую роль играет профилактика. Врачи советуют: защищать глаза от ультрафиолета, соблюдать зрительную гигиену при работе с экранами, правильно питаться (витамины A, C, E, Омега-3, антиоксиданты), отказаться от курения и контролировать уровень сахара, давления и холестерина и регулярно проходить осмотры.
Во многих странах проходят масштабные акции, конференции, лекции, бесплатные консультации и диагностика. В Индии и Китае — бесплатные операции для малоимущих, в Африке работают мобильные офтальмологические бригады, в США и ЕС — просветительские кампании о влиянии гаджетов на зрение.
День «Счастье случается».
Этот необычный праздник появился в 1999 году благодаря «Тайному обществу счастливых людей» (SOHP), основанному годом ранее американкой Памелой Гейл Джонсон. 8 августа 1998 года в общество вступил его первый участник, и именно эта дата стала поводом для ежегодного праздника.
SOHP было создано, чтобы поддерживать право каждого открыто выражать радость. Часто люди скрывают свои счастливые моменты, опасаясь осуждения или зависти. Этот день призван изменить отношение к чужому и собственному счастью, предлагая делиться хорошим настроением без стеснения.
Позитивное мышление укрепляет иммунную систему и снижает риск простудных заболеванийФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Главная традиция — онлайн-флешмоб HappyThon в социальных сетях. Люди публикуют вдохновляющие истории, делятся радостными моментами и поддерживают друг друга. Один из символов праздника — тост с розовым лимонадом, как отсылка к выражению: «Когда жизнь дает лимоны — сделай лимонад». Розовый цвет символизирует тепло, доброту и позитив.
Добрые дела напрямую повышают уровень счастья того, кто их совершает Создано в ChatGPT © URA.RUФизическая активность стимулирует выработку дофамина и повышает уровень счастья Создано в ChatGPT © URA.RU.
Иногда чужая радость может раздражать, особенно в трудные времена. Но цель этого дня — не сравнивать, а вдохновляться. Главная идея в том, что счастье — не обязательно что-то грандиозное. Это может быть улыбка, приятное сообщение или солнечный день. Главное — замечать и ценить такие моменты.
«Счастье случается» — это напоминание: радость — не редкость и не случайность. Она уже рядом, стоит только открыть ей дверь. Не бойтесь быть счастливыми — делитесь этим с миром, и не забудьте покормить бездомного кота.
Международный день бесконечности.
Этот философский праздник ежегодно отмечается 8 августа — дата выбрана не случайно. Цифра 8, перевернутая горизонтально, напоминает знак бесконечности. А в дате 08.08 этот символ повторяется дважды, что делает ее особенно подходящей для размышлений о вечном.
Идея учреждения праздника принадлежит американскому философу и художнику Жан-Пьеру Ади Феньо. В 1987 году он предложил выделить особый день для того, чтобы люди по всему миру задумались о смысле жизни, границах человеческого сознания и возможностях внутреннего роста. По его замыслу, праздник должен способствовать распространению философских идей и стимулировать личностное развитие.
Мифический змей Уроборос, кусающий собственный хвост, также считается символом вечного цикла и бесконечного движения Анастасия Соргина © URA.RU.
Символ бесконечности впервые ввел в научный оборот английский математик Джон Валлис в XVII веке. Позже образ бесконечности обогатился эзотерическими и художественными интерпретациями. Сегодня символ бесконечности используется и в практических целях: например, перевернутую восьмерку часто применяют в свадебной и интерьерной декорации как знак вечной любви и крепкой связи.
Понятие бесконечности противопоставляется конечности земного существования. Оно охватывает все, что не поддается измерению и логике — будь то космос, вечность или человеческое сознание. В разные эпохи философы интерпретировали бесконечность по-своему: древние греки связывали ее с первичным Хаосом, источником всего сущего, не имеющим формы и границ.
Сегодня символ бесконечности используется как знак вечной любви и крепкой связиФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Чтобы прочувствовать бесконечное, можно попробовать простую медитацию. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте, как ваше сознание расширяется: сначала охватывает комнату, потом весь дом, город, страну… планету… космос. Затем — плавный выдох и возвращение «в себя». Это упражнение помогает обрести спокойствие и справиться с тревогами.
Этот день — возможность остановиться, задуматься, переосмыслить свои цели и открыть новые горизонты. Каждый может отметить его по-своему — через размышления, искусство, музыку или просто осознанное дыхание.
День созидания.
8 августа отмечается День созидания (The Date to Create) — праздник, посвященный преобразующей силе творчества. Он вдохновляет на осмысленное действие: нарисовать картину, сочинить стихотворение, посадить дерево или просто сделать что-то своими руками.
Созидание — это не просто создание вещей, а глубокий внутренний процесс, направленный на благо. В отличие от разрушения, оно стремится к гармонии, добру и развитию. Недаром древние греки считали творчество смыслом жизни, а христианская традиция видела в нем черту, сближающую человека с Богом.
Созидательная активность всегда приносит пользу — духовную, материальную или практическуюФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Творчество помогает человеку познать себя, выразить чувства и изменить реальность. Оно способно трансформировать негативную энергию в полезное действие: кто-то рисует, чтобы справиться с тревогой, кто-то пишет музыку, чтобы выразить эмоции. Именно поэтому арт-терапия признана эффективным методом психологической поддержки.
Самый простой способ отпраздновать — позаботиться о близкихФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Созидание не обязательно связано с материальной выгодой. Это может быть забота о близких, наведение порядка в доме или участие в общественно полезных делах. Главное — оставить после себя след, который делает мир лучше.
Праздник призывает каждого проявить свой творческий потенциал — будь то вышивка, лепка, музыка, кулинария или ремесла. Эта дата — напоминание о том, что мы рождены, чтобы созидать: раскрывать себя, стремиться к высшему и наполнять жизнь смыслом. Ведь настоящий прогресс начинается с идеи, воплощенной в действии.
День рождения холодильника.
Именно 8 августа 1899 года американец Альберт Маршалл получил патент на автоматическое устройство для охлаждения продуктов. С этого момента 8 августа — день прибора, который сегодня есть почти в каждом доме и без которого сложно представить быт.
Попытки сохранить пищу предпринимались еще в древности. В Китае и Персии строили специальные хранилища, наполненные льдом. В Европе использовали ледники и погреба. Иногда такие конструкции дополняли изоляцией из шерсти животных.
У холодильника длинная история происхожденияФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
В XIX веке во Франции братья Карре создали установку, производившую лед без компрессора — на смеси воды с аммиаком. Она топилась углем или дровами. В России аналогичная техника — «Эскимо» — появилась в начале XX века и превращала в лед до 12 литров воды за цикл.
Первые бытовые холодильники начали производить в США в 1910 году. Они были настолько дорогими, что стоили как два автомобиля Ford, поэтому массовым спросом не пользовались. Компания быстро разорилась, продав всего 40 устройств.
Сегодня холодильники могут управляться со смартфона, напоминать о сроках годности и даже блокировать доступ в ночное времяФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Массовый выпуск холодильников в СССР стартовал в 1951 году на московском автозаводе. Однако по данным на 1962 год, лишь 5% советских семей имели домашние холодильники. Остальные пользовались погребами или нишами под окнами.
Сегодня холодильники — это не просто техника, а часть системы умного дома. Они могут управляться со смартфона, заказывать продукты, напоминать о сроках годности и даже блокировать доступ в ночное время — чтобы не переедать.
День цуккини.
Цукини, или «итальянский кабачок», — один из самых универсальных овощей, особенно летом, когда он растет с такой скоростью, что россияне щедро делятся им с соседями и прохожими и даже устраивают городские обменники кабачков на книги или домашние растения.
Этот овощ давно стал героем анекдотов, но в его честь действительно существует праздник, отмечаемый 8 августа, — Zucchini Day. Дата была учреждена в 2008 году Международным обществом любителей цукини.
Цукини ценят за низкую калорийность, богатство клетчатки, витаминов и минералов. Этот овощ улучшает обмен веществ, состояние кожи, волос и ногтей, а также рекомендован при заболеваниях сердца, ЖКТ, подагре, холецистите и желчнокаменной болезни. Он популярен как у шеф-поваров, так и у домашних кулинаров. Особенно цукини любят те, кто следит за фигурой.
В этот день можно приготовить свои любимые блюда из кабачка или раздать лишнее близким Создано в ChatGPT © URA.RUКабачок давно стал героем анекдотов, но в его честь существует целый праздник Создано в ChatGPT © URA.RU.
Родина цукини — Центральная Америка, где его выращивали еще в III тысячелетии до н.э., но в пищу использовали только семена. В Европу овощ попал в XVI веке с помощью испанских и португальских мореплавателей, а на Русь — в XIX веке из Италии. Изначально его выращивали как декоративное растение.
Цукини легко усваивается, имеет нежную текстуру и тонкий вкус с легкой горчинкой. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в супы, рагу, оладьи и даже десерты. Французы делают из него рататуй, гратен и оладьи, итальянцы — лодочки с сыром, супы, фрикадельки, азиаты — лапшу, салаты, карри и запеканки.
Православный праздник 8 августа 2025.
День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских.
Ежегодно 8 августа православные вспоминают священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, служивших в Никомидии в начале IV века. Во время жестоких гонений на христиан по приказу императора Максимиана в 303 году в местной церкви были сожжены 20 тысяч верующих. Троим священникам удалось выжить.
Скрываясь от преследований, они продолжали тайно проповедовать. Ермолай обратил в христианство юношу Пантолеона — будущего великомученика и целителя Пантелеимона. После его ареста власти схватили и самих священников. Они отказались отречься от веры, несмотря на угрозы и пытки.
Святой Ермолай считается покровителем врачей и одним из бессребреников — святых, помогавших людям безвозмездноФото: Размик Закарян © URA.RU.
По преданию, в момент суда произошло землетрясение — идолы в языческом капище рухнули. Это было воспринято как вызов власти, и Максимиан приказал казнить христиан. Ермолай, Ермипп и Ермократ были обезглавлены около 305 года.
Святой Ермолай считается покровителем врачей и одним из бессребреников — святых, помогавших людям безвозмездно. Его образ часто изображают с атрибутами врачебного дела, наряду с Пантелеимоном, Космой и Дамианом.
Народный праздник 8 августа 2025.
Ермолаев день.
На Руси этот день совпадал с окончанием жатвы. Крестьяне торопились убрать хлеб: «Ермолай — хлеб прибирай». Одновременно начинался сбор раннего картофеля и яблок, но плоды не ели до Яблочного Спаса (19 августа) — их использовали для заготовок или хранили как обереги.
Особенно популярны были летние блюда — окрошка, винегрет и запеченный картофель с грибами. Известен рецепт горячего винегрета с селедкой: картофель протирали, смешивали с рыбой и луком, засыпали сухарями и запекали в печи.
Одним из самых популярных блюд дня был винегретФото: Анна Майорова © URA.RU.
Считалось, что в Ермолаев день травы наполняются целительной силой — благодаря туманам и росам. Женщины отправлялись за лечебными сборами в леса и луга. День называли также Марьевым — от слова «марево». Утренние росы якобы «омывали» растения, пробуждая в них силу против недугов.
Для защиты от усталости во время работы на руку повязывали красную шерстяную нитку. Существовало поверье, что удача особенно благоволит тем, чье имя начинается на букву «Е», а родившиеся 8 августа считались любимцами судьбы.
Приметы и поверья.
Традиционно Ермолаев день был богат на народные приметы. Обильная утренняя роса и грибной дождь в течение дня — предвестники затяжной непогоды. Холодное утро и желтеющие липы предвещали раннюю осень и холодную зиму.
Особенно ласковые кошки в этот день предвещали переменчивую погодуФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Наблюдали и за животными, птицами и насекомыми: назойливые мухи и ласточки со стрижами, которые низко летают над водой сулили непогоду. Лягушки у воды и обилие слепней обещали затяжное ненастье. Пение кукушки ассоциировалось с теплой погодой осенью. Особенно ласковые кошки в этот день предвещали переменчивую погоду, а может, они просто поздравляли со своим «кошачьим» днем.
Что можно и нельзя делать 8 августа.
Что считалось благоприятным.
Собирать яблоки. Срывали ранние сорта, но не ели их до Яблочного Спаса. Плоды использовали для варенья, компотов и наливок. Первый яблок прятали в доме как оберег.
Сушить и заготавливать лекарственные травы. По народным поверьям, в этот день растения наполнялись целебной силой из-за рос и туманов. Знахари выходили в луга и леса — запасались на зиму.
Хозяйки в этот день собирали яблоки и заготавливали травыФото: Илья Московец © URA.RU.
Готовить блюда из овощей. На столах появлялись винегреты, окрошка, тушеные овощи и жаркое — особенно из свежего картофеля и грибов. День не постный, можно было угощаться сытно и разнообразно.
Чего нельзя делать.
Женщинам рекомендовалось воздерживаться от рукоделия и полевых работ — это сулило неудачи в личной жизни и семейном счастье. Мужчинам — откладывать обещанные дела. Несдержанное слово могло привести к неудачам, а незавершенные хозяйственные работы — к ссорам и конфликтам.
Запрещалось ходить по траве, на которой еще была росаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Резать и не есть птицу. Тем, у кого есть домашняя птица, запрещалось убивать ее или употреблять в пищу, чтобы не погубить поголовье. Охотиться и рыбачить. Причинение вреда живым существам в этот день могло вызвать гнев святых, поэтому охота и рыбалка были под запретом.
Также запрещалось: печь хлеб из прошлогодней муки. Это символизировало возвращение старых проблем и невзгод. Ссориться и конфликтовать — они приводили к серьезным семейным неприятностям. Ходить по траве, пока не высохнет роса. Роса в этот день имела особую силу, и ее следовало беречь.
Знаменитости, родившиеся 8 августа.
Готфрид Кнеллер (1646−1723) — немецкий живописец, создавший обширную галерею изображений царственных особ, знати, ученых и творческих деятелей последней трети XVII — первой трети XVIII века. Натаниэль Палмер (1799−1877) — американский мореплаватель, ставший третьим человеком, достигшим берегов Антарктиды. Мария Александровна (1821−1880) — принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III.Александр Ханжонков (1877−1945) — русский предприниматель, организатор кинопроизводства, режиссер, сценарист, один из пионеров русского кинематографа. Владислав Старевич (1882−1965) — русский и французский кинорежиссер, создатель первых в мире коммерческих мультфильмов, снятых в технике кукольной мультипликации. Руди Гернрайх (1922−1985) — американский модельер австрийского происхождения, создатель монокини. В 1974 году представил на показе купальник «стринги».Роджер Пенроуз (род. 1931) — британский физик и математик, работающий в различных областях математики, общей теории относительности и квантовой теории; автор теории твисторов. Дастин Хоффман (род. 1937) — американский актер театра, кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и продюсер. Обладатель двух «Оскаров».Жюст Жакен (1940−2022) — французский режиссер и фотограф, наиболее известный созданием фильма «Эммануэль» в 1974 году. Печатался в Elle, Marie Claire, Vogue, Sunday Times, Harper’s Bazaar.Светлана Савицкая (род. 1948) — советский космонавт, педагог и общественный деятель, кандидат технических наук. Вторая в мире женщина-космонавт, Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Виктор Авилов (1953−2004) — советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1993).Никита Высоцкий (род. 1964) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер и театральный педагог. Сын Владимира Высоцкого.