Какие праздники отмечают 8 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Во многих странах есть свои «кошачьи» дни. но международный отмечается 8 августа Создано в ChatGPT © URA.RUПристальный взгляд кошки может завораживать человека, а в дикой природе используется для устрашения соперников Сергей Русанов © URA.RUКошки способны улавливать колебания земли и изменения в электромагнитных полях за несколько часов до землетрясений Илья Московец © URA.RUВзрослые кошки мяукают только для общения с людьми, между собой они общаются с помощью поз, запахов и других сигналов Руслан Яроцкий © URA.RUВ теле кошки около 240 костей, а позвоночник состоит из 53 позвонков, что делает их крайне гибкими Илья Московец © URA.RUКошки обладают острыми клыками, мощными лапами, невероятной скоростью реакции и способностью часами выжидать добычу Илья Московец © URA.RUКогти кошек загнуты специально для лазания, они могут прыгать на высоту, в 5 раз превышающую их рост Вадим Ахметов © URA.RUВибриссы (усы) работают как датчики, помогая определять ширину проходов и улавливая движение воздуха Размик Закарян © URA.RUОбоняние кошек в 14 раз острее человеческого, у них есть дополнительный орган Якобсона для анализа запахов Владимир Жабриков © URA.RUКошки могут находить дорогу домой, ориентируясь по магнитному полю Земли и используя зрительную память Вадим Ахметов © URA.RU.