Молодые жеребцы и их взрослые дамы: 10 пар, где женщина старше — и гордится этим!

«Эта болезненная тема не для меня. Как нас только ни пеняли, как только на нас ни заглядывали, но я толстокожая, я выдержу. Мне по барабану, хоть разорвитесь. Мы никогда в жизни не сюсюкались на людях, не старались везде показываться — это крайне редко происходит. Никогда в жизни он не пользовался моим именем. Это единственный человек, который — живя, находясь со мной, общаясь, — ни разу не воспользовался. И не хочет», — отмечала в интервью Бабкина.