Онищенко: из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае не будут закрыты границы РФ

«Закрывать границы РФ [из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае] никакого смысла нет. Есть международно признанный документ, который называется “Международные медико-санитарные правила” (ММСП), и там определяются критерии, когда закрываются границы государства. В данном случае в этом необходимости нет», — рассказал Онищенко.