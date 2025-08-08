Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко: из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае не будут закрыты границы РФ

Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС назвал причину, по которой не стоит вводить ограничения на госгранице России из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Введение ограничений на пересечение государственной границы России из-за вспышки лихорадки чикунгунья в южных районах Китая нецелесообразно. Об этом заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По словам эксперта, комары, являющиеся переносчиками данного заболевания, не приспособлены к климатическим условиям нашей страны.

«Закрывать границы РФ [из-за вспышки лихорадки чикунгунья в Китае] никакого смысла нет. Есть международно признанный документ, который называется “Международные медико-санитарные правила” (ММСП), и там определяются критерии, когда закрываются границы государства. В данном случае в этом необходимости нет», — рассказал Онищенко.

Он также подчеркнул, что показатель смертности от лихорадки чикунгунья остается на относительно низком уровне.

Ранее KP.RU писал, что китайские власти в ответ на вспышку лихорадки чикунгунья, количество зарегистрированных случаев которой превысило 7 тысяч, ввели карантинные ограничения, схожие с мерами периода пандемии коронавируса.