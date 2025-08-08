Вирусолог Зуев рассказал, как защититься от опасной лихорадки чикунгунья

Защититься от распространяющейся в КНР лихорадки чикунгунья можно с помощью вакцинации. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
— Особого лечения при данном заболевании нет. Для профилактики разработана вакцина, причем сразу несколько вариантов. Вирус передается от комаров, от человека заразиться им нельзя. Соответственно, следует держаться подальше от тех мест, где много комаров, — цитирует его Aif.ru.
Врач также призвал в моменты стремительного распространения вируса избегать болотистой местности и защищать дачные дома с помощью сеток от насекомых.
В Китае зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья, общее число заражений которой превысило 10 тысяч. В связи с этим врач Ольга Уланкина рассказала, как распознать опасное заболевание.
По ее словам, лихорадка вызывается арбовирусом, переносчиками которой являются тропические комары. Она отметила, что больше всего заразиться рискуют туристы в странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Наибольшую опасность лихорадка несет для беременных, детей, а также людей с ослабленным иммунитетом, диабетом, гипертонией и заболеваниями суставов.