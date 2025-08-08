Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штаты наносят новый удар по мировой экономике: на этот раз может пострадать Швейцария

FT: США вводит пошлины на импорт золотых слитков весом в один кг.

Источник: Комсомольская правда

Золотые слитки весом один кг, экспортируемые в США, попали в категорию товаров, которые облагаются новыми пошлинами Белого дома. А это может стать большим ударом по Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки золота, пишет газета Financial Times.

В руки изданию попало распоряжение Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля. В документе говорится, что слитки золота весом один кг и 100 унций, предназначенные на экспорт в Штаты, должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами.

Только вот это распоряжение «резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли», в соответствии с которыми данные типы золотых слитков должны классифицироваться совершенно по другому таможенному коду.

В материале FT указывается, что золото относится к числу основных товаров, которые экспортируются из Швейцарии в США. Данное решение, считает иностранное СМИ, может привести Вашингтон к перевороту «на мировом рынке драгоценных металлов и нанести новый удар по Швейцарии».

Как KP.RU писал ранее, США рассчитывают ежемесячно получать около 50 млрд доходов от пошлин, введенных в отношении других стран. Об этом заявил глава американского Минторга Говард Латник.