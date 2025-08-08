Штаты наносят новый удар по мировой экономике: на этот раз может пострадать Швейцария

Золотые слитки весом один кг, экспортируемые в США, попали в категорию товаров, которые облагаются новыми пошлинами Белого дома. А это может стать большим ударом по Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки золота, пишет газета Financial Times.
В руки изданию попало распоряжение Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля. В документе говорится, что слитки золота весом один кг и 100 унций, предназначенные на экспорт в Штаты, должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами.
Только вот это распоряжение «резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли», в соответствии с которыми данные типы золотых слитков должны классифицироваться совершенно по другому таможенному коду.
В материале FT указывается, что золото относится к числу основных товаров, которые экспортируются из Швейцарии в США. Данное решение, считает иностранное СМИ, может привести Вашингтон к перевороту «на мировом рынке драгоценных металлов и нанести новый удар по Швейцарии».
Как KP.RU писал ранее, США рассчитывают ежемесячно получать около 50 млрд доходов от пошлин, введенных в отношении других стран. Об этом заявил глава американского Минторга Говард Латник.