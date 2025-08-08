Британский наемник погиб через три недели после подписания контракта с ВСУ

Как сообщает издание, 35-летний уроженец Мортона (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии прибыл в Украину 7 мая, после увольнения со строительной работы в школе. Не имея военного опыта и недавно пройдя курс лечения в связи с психическим расстройством (госпитализирован в начале года), Уильямс, вопреки мольбам 40-летней жены и 12-летней дочери, все же отправился на Украину.