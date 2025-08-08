По данным The Daily Telegraph, британский контрактник Алан Роберт Уильямс, заключивший контракт с ВСУ менее месяца назад, погиб в ходе боевых действий на территории Харьковской области.
Согласно сообщению, Уильямс подписал контракт с украинской армией 10 июня, но уже 2 июля, во время своего первого боевого задания, связь с ним прервалась.
The Daily Telegraph сообщает, что инцидент произошел в селе Липцы Харьковской области. Хотя его останки не обнаружены, сослуживцы-контрактники подтвердили факт его гибели.
Как сообщает издание, 35-летний уроженец Мортона (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии прибыл в Украину 7 мая, после увольнения со строительной работы в школе. Не имея военного опыта и недавно пройдя курс лечения в связи с психическим расстройством (госпитализирован в начале года), Уильямс, вопреки мольбам 40-летней жены и 12-летней дочери, все же отправился на Украину.
Ранее KP.RU писал, что ВС РФ ликвидировали британского наемника Бенджамина Лео Берджесса под Сумами.