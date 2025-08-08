Кардиолог Рохас опроверг самый популярный миф о кофе

Существует распространенное мнение, будто кофе приводит к повышению артериального давления. Врач-кардиолог Аурелио Рохас опроверг самый популярный миф об напитке.
— Исследования связывают употребление кофе с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышенным артериальным давлением, — рассказал он в беседе с изданием La Razon.
По словам медика, кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Именно поэтому после употребления напитка у человека появляется больше энергии, повышается концентрация внимания и снижается умственная усталость.
Но все эти преимущества можно ощутить только в том случае, если пить кофе в умеренных количествах, подчеркнул кардиолог.
Кофе или энергетик могут оказаться плохим выбором для утоления жажды в жару. Терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко объяснила, что они только усиливают обезвоживание организма. Согласно исследованиям, кофеин в жару снижает способность организма к терморегуляции на 20−25 процентов.