Кардиолог Рохас опроверг самый популярный миф о кофе

Кофе или энергетик могут оказаться плохим выбором для утоления жажды в жару. Терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко объяснила, что они только усиливают обезвоживание организма. Согласно исследованиям, кофеин в жару снижает способность организма к терморегуляции на 20−25 процентов.