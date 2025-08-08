Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в Белом доме

Планируемая встреча Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева необходима для подписания рамочного мирного соглашения. Такой документ даст Белому дому исключительные права на полноценной развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом ранее написало агентство Reuters, ссылаясь на слова американских чиновников. При этом церемония подписания данного документа уже запланирована на 8 августа и пройдет в Белом доме.