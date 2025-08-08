Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 8 августа, в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 8 августа, в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, 8 августа пройдет «мирный саммит» с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.

— Администрация США уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами. В пятницу Алиев и Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на церемонии подписания мирного соглашения, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами в сфере экономики.

Планируемая встреча Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева необходима для подписания рамочного мирного соглашения. Такой документ даст Белому дому исключительные права на полноценной развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом ранее написало агентство Reuters, ссылаясь на слова американских чиновников. При этом церемония подписания данного документа уже запланирована на 8 августа и пройдет в Белом доме.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше