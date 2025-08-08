Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 8 августа, в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
По его словам, 8 августа пройдет «мирный саммит» с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
— Администрация США уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами. В пятницу Алиев и Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на церемонии подписания мирного соглашения, — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами в сфере экономики.
Планируемая встреча Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева необходима для подписания рамочного мирного соглашения. Такой документ даст Белому дому исключительные права на полноценной развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом ранее написало агентство Reuters, ссылаясь на слова американских чиновников. При этом церемония подписания данного документа уже запланирована на 8 августа и пройдет в Белом доме.