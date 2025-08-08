Связь поколений в подвиге защитников Родины

Вдова участника специальной военной операции Евгения Кравченко передала его личные вещи и награды в столичный Музей Победы на вечное хранение.
Это поступок не просто формальный акт, а дань памяти герою, погибшему, защищая Отечество. А для семьи Евгения это способ сохранить память о любимом человеке. Со слезами на глазах Екатерина передала главному хранителю Музея Победы Наталии Засковец дорогие сердцу вещи — частичку воспоминаний о муже.
С сентября 2022 года Евгений Кравченко командовал взводом на передовой. Обычный парень, любящий муж и отец, он, как и многие другие, ответил на призыв Родины.
— С первых дней спецоперации он был тверд в своем решении: «Если придет повестка — пойду». Когда же документ оказался у него в руках, без лишних слов собрался и отправился выполнять свой долг. Мы — его мать, я и наши совсем еще юные дочери — не отговаривали, наоборот, с гордостью благословили его. Каждый в нашей семье понимал: сейчас Родина нуждается в таких героях, как он, — рассказала Екатерина.
В июне 2023 года за беспримерную отвагу в боях Евгений был удостоен ордена Мужества. Но судьба отпустила ему всего два месяца… Во время выполнения боевого задания его разведгруппа попала под шквальный кассетный обстрел. Ценой собственной жизни гвардии лейтенант Кравченко спас подчиненных, повторив подвиг многих поколений русских воинов. Указом президента он был посмертно награжден вторым орденом Мужества — редкой и особенно почетной наградой, свидетельствующей о двойном подвиге.
— Сослуживцы привезли его вещи, они же и предложили передать часть из них в Музей Победы, — рассказала Екатерина. — Я привезла фотографии, рюкзак, часы, шеврон и копии орденов. Мы гордились, когда он получил первую награду. Женя был очень смелым, отзывчивым, его ценили боевые товарищи. Они до сих пор очень во многом поддерживают нашу семью.
Передача реликвий в музей — это не только дань уважения герою, но и способ сохранить память о нем для будущих поколений.
— Спасибо сослуживцам за то, что направили и помогли решиться на этот шаг. Теперь память о нашем любимом сыне, муже и отце будет жить вечно, — добавила вдова.
Музей Победы — хранитель памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны — принял теперь и свидетельства мужества нашего современника. Пожелтевшие фронтовые письма и потертые гимнастерки, выставленные в витринах, обрели соседа — солдатский рюкзак и орден героя специальной военной операции. Так, через десятилетия протянулась незримая нить между поколениями защитников Родины. Эта связь времен напоминает: истинная отвага не знает границ, а готовность жертвовать собой ради Отечества остается неизменной.
КСТАТИ.
В этом году в павильоне № 58 на ВДНХ открылся «Музей СВО», где представлены подлинные артефакты специальной военной операции. Здесь можно увидеть личные вещи бойцов — от шевронов и фотографий до экипировки, а также трофейное вооружение противника, детализированные макеты ключевых сражений, оперативные карты и награды героев.