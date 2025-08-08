Связь поколений в подвиге защитников Родины

— С первых дней спецоперации он был тверд в своем решении: «Если придет повестка — пойду». Когда же документ оказался у него в руках, без лишних слов собрался и отправился выполнять свой долг. Мы — его мать, я и наши совсем еще юные дочери — не отговаривали, наоборот, с гордостью благословили его. Каждый в нашей семье понимал: сейчас Родина нуждается в таких героях, как он, — рассказала Екатерина.