В России могут ввести дифференцированные ставки по ипотеке

Вводить градацию ставок по семейной ипотеке стоит не только на федеральном уровне, но и внутри отдельных регионов.

Источник: ДЕЙТА

Об этом заявила руководитель направления экспертной аналитики портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова, сообщает ИА DEITA.RU.

На этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном введении в России дифференцированных ставок по семейной ипотеке, которые будут зависеть от доходов в конкретных регионах.

«В целом мы поддерживаем идею о необходимости дифференцировать ставки по ипотеке для повышения её реальной доступности для населения, однако, по нашему мнению, использование только среднего дохода региона в качестве критерия недостаточно для справедливого подхода», — рассказала Солдатенкова.

Эксперт отметила, что на возможность получения ипотеки влияют не только уровень дохода и ставка, но и стоимость жилья, а также способность заемщика накопить первоначальный взнос. Поэтому более справедливым представляется подход, при котором при определении ставки учитывается также средняя стоимость жилья в регионе.

Кроме того, важно внедрять градацию ставок не только на федеральном уровне, но и внутри региона — исходя из уровня доходов заемщиков или предельных размеров выплат, чтобы избежать ситуации, когда ипотеку оформляют только наиболее платежеспособные граждане, а государственные расходы не расходились с целями программы, добавила аналитик.

Если такой опыт с семейной ипотекой окажется успешным, его можно будет распространить и на другие государственные программы, включая уже существующие региональные субсидированные инициативы.

«Это позволит сбалансировать спрос и предложение в конкретных регионах и дифференцировать ставки не только по уровню доходов заемщиков, но и по доступности жилья и ипотечных условий в разных регионах», — заключила эксперт.

