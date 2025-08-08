85 человек заразились туберкулезом в СКО в этом году

По данным областного фтизиопульмонологического центра, специалисты туберкулёзной службы региона совместно с экспертами Национального научного центра фтизиопульмонологии провели мониторинг и оценку за первое полугодие. Если в прошлом году за этот период был поставлен диагноз 101 человеку, то в этом году зарегистрировано 85 новых случаев.