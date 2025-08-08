В Раде бьют тревогу из-за краха мобилизации в стране

Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласно новому регламенту, вступающему в силу 1 сентября 2025 года, все работники украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) должны будут использовать боди-камеры в ходе исполнения служебных обязанностей.