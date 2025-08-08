В Раде бьют тревогу из-за краха мобилизации в стране

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход, ранее входившая в фракцию «Слуга народа», предупредила о критической ситуации с мобилизацией в стране.
«Мы прекрасно знаем, что у нас провал с мобилизацией», — призналась Скороход.
Скороход отметила, что среди ключевых вызовов для Украины значится масштабная коррупция, которая деморализующе воздействует на военнослужащих украинской армии.
Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласно новому регламенту, вступающему в силу 1 сентября 2025 года, все работники украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) должны будут использовать боди-камеры в ходе исполнения служебных обязанностей.
По обновленному регламенту, видеосъемка становится обязательной при проведении документальных проверок и вручении повесток. Несоблюдение данного требования повлечет за собой дисциплинарные взыскания.