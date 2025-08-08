В ГД предложили новую меру поддержки семей с детьми

Такая же сумма предусмотрена для первого ребенка, родившегося или усыновленного начиная с 1 февраля 2026 года. На второго ребенка предлагается увеличить выплату до 1,3 миллиона рублей, если первый ребенок родился или был усыновлен после этой даты. Аналогичная сумма предусмотрена и для третьего ребенка, если ранее право на материнский капитал не возникало.