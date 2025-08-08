Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили новую меру поддержки семей с детьми

В России предложили увеличить материнский капитал: до 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка и до 1,3 миллиона рублей — при рождении второго или третьего ребенка. Автором инициативы выступил Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект направлен на заключение в правительство РФ.

В России предложили увеличить материнский капитал: до 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка и до 1,3 миллиона рублей — при рождении второго или третьего ребенка. Автором инициативы выступил Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Изменения предлагается внести в закон “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” в части установления размера материнского капитала. Согласно законопроекту, размер материнского капитала может составить миллион рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Такая же сумма предусмотрена для первого ребенка, родившегося или усыновленного начиная с 1 февраля 2026 года. На второго ребенка предлагается увеличить выплату до 1,3 миллиона рублей, если первый ребенок родился или был усыновлен после этой даты. Аналогичная сумма предусмотрена и для третьего ребенка, если ранее право на материнский капитал не возникало.

Ранее эксперты предлагали увеличить размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, чтобы стимулировать рост рождаемости. Сейчас семьи получают 690,2 тысячи рублей за первого ребенка и почти 222 тысячи — за второго, а при оформлении сразу на двоих детей сумма составляет 912,2 тысячи рублей. Программа материнского капитала действует до 2030 года.