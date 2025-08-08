Названы самые востребованные на рынке труда профессии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными на рынке труда в первом полугодии 2025 года оказались продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители, следует из данных сервиса Headhunter, подготовленных специально для РИА Новости.
«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов», — говорится в исследовании.
На пятерку также попали:
водители — появилось почти 157 тысяч вакансий;операторы call-центров (153 тысячи вакансий);бухгалтеры (140,8 тысяч предложений).
Топ-10 дефицитных специальностей замыкают:
разнорабочий;врач;электромонтажник;кладовщик;слесарь и другие специалисты.