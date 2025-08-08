Ричмонд
Названы самые востребованные на рынке труда профессии

Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Наиболее востребованными на рынке труда в первом полугодии 2025 года оказались продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители, следует из данных сервиса Headhunter, подготовленных специально для РИА Новости.

«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов», — говорится в исследовании.

На пятерку также попали:

водители — появилось почти 157 тысяч вакансий;операторы call-центров (153 тысячи вакансий);бухгалтеры (140,8 тысяч предложений).

Топ-10 дефицитных специальностей замыкают:

разнорабочий;врач;электромонтажник;кладовщик;слесарь и другие специалисты.