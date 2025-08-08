Названы самые востребованные на рынке труда профессии

«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов», — говорится в исследовании.