Грозы и дожди прогнозируются в Иркутской области 8 августа

В столице Приангарья потеплеет до +23 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье пришла непогода. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и МЧС России, 8 августа жителей региона ожидает переменная облачность с кратковременными дождями. В отдельных районах возможны сильные дожди и грозы. Утром вероятны туманы. Ветер будет дуть с северо-западного и северо-восточного направления со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температурный режим ночью составит +1…+15 градусов, а днем ожидается +12…+25 градусов. В Иркутске ночью осадков не ожидается, утром возможен туман. Днем прогнозируется кратковременный дождь, в пригороде возможна гроза. Температура ночью составит +13…+15, днем — +21…+23.

На Байкале прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, с порывами до 15−17 м/с. Температура ночью ожидается в пределах +12…+17 градусов, днем — +18…+23.

Важно помнить о возможных рисках: обрывы линий связи, аварийное отключение электроэнергии, подтопление низинных участков, возникновение пожаров.

Важно помнить о возможных рисках: обрывы линий связи, аварийное отключение электроэнергии, подтопление низинных участков, возникновение пожаров.