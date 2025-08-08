Грозы и дожди прогнозируются в Иркутской области 8 августа

В Приангарье пришла непогода. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и МЧС России, 8 августа жителей региона ожидает переменная облачность с кратковременными дождями. В отдельных районах возможны сильные дожди и грозы. Утром вероятны туманы. Ветер будет дуть с северо-западного и северо-восточного направления со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с.