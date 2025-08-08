Более 20 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки

На Камчатке продолжается серия афтершоков после мощного землетрясения магнитудой 8,8.
Как сообщили ТАСС в региональном филиале Геофизической службы РАН, за последние сутки зафиксировано 26 подземных толчков, один из которых ощущался в населённых пунктах с силой до трёх баллов.
Учёные отмечают, что в настоящее время активность наблюдается на семи вулканах региона. По их мнению, серия землетрясений могла стать причиной пробуждения части из них.
Ранее Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что извержения вулканов Ключевской и Крашенинникова сопровождаются пепловыми шлейфами, достигающими высоты до 12 километров и до 5 километров над уровнем моря соответственно.
Кроме того, у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.