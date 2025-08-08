И такси вызвать, и доставку заказать: в РФ разрабатывается схема доступа к интернету в условиях безопасности

Техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничения по причине безопасности подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ совместно с операторами связи. Так, к примеру, уже известно, что будет организован доступ людей к такси, службам доставки и даже маркетплейсам.
Как рассказал журналистам глава профильного ведомства Максут Шадаев в закулисье конференции «Цифровая эволюция», которая проходит в Калуге, в этот «белый список» войдут «любые сервисы массового использования».
«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — отметил Шадаев.
Политик также подчеркнул, что Минцифрам удалось договориться с операторами связи о том, что все, что касается сетей межмашинного взаимодействия (М2М), также будет отдельно прописано и выделено.
«Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2М, также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства», — рассказывает министр.
Кроме того, будут прописаны периоды охлаждения для иностранных sim-карт, которые попадают в национальный российский роуминг. По словам Шадаева, данное решение позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотными летательными аппаратами.
«Отдельно пропишем, что иностранные sim-карты, попадающие на территорию РФ, будут по умолчанию ограничены на 5 часов в доступе к мобильному интернету. Однако пользователи смогут так же с использованием капчи получить доступ к наиболее значимым сервисам, чтобы быть на связи, вызвать такси и т. д.», — подытожил глава профильного ведомства.
Как KP.RU писал ранее, в Ростовской области планируют ограничивать мобильный интернет из-за роста количества атак вражеских дронов в нескольких муниципалитетах. В регионе наблюдаются и проблемы со связью. Данные ограничения влияют на меры безопасности во время атак БПЛА.