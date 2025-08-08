На Камчатке произошло 49 ощутимых афтершоков за сутки

Ранее член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, что мощные землетрясения, произошедшие на Камчатке, способны привести к серьезным экологическим и географическим последствиям в регионе, включая изменение береговой линии и образование новых островов. Кроме того, специалист не исключил усиления вулканической активности, что может повлечь за собой локальное загрязнение атмосферы и даже снижение температуры в регионе.