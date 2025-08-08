Ричмонд
На Камчатке произошло 49 ощутимых афтершоков за сутки

На полуострове Камчатке зафиксировали 49 повторный сейсмических толчков за сутки. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

Сейсмическая активность зафиксирована на полуострове.

«За сутки произошло 49 афтершоков (повторных сейсмических толчков — прим URA.RU). В населенных пунктах 11 из них ощущались силой от двух до трех баллов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал, что мощные землетрясения, произошедшие на Камчатке, способны привести к серьезным экологическим и географическим последствиям в регионе, включая изменение береговой линии и образование новых островов. Кроме того, специалист не исключил усиления вулканической активности, что может повлечь за собой локальное загрязнение атмосферы и даже снижение температуры в регионе.