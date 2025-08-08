CBS News: Пять девушек погибли во время поездки на отдых в США

Пять девушек погибли во время поездки на отдых в домик у озера в Соединенных Штатах. Об этом сообщило издание CBS News.
Трагедия произошла еще 25 июля, но подробности появились недавно. Подруги поехали на внедорожнике Mercedes-Benz из Далласа в город Кингсленд в штате Техас, чтобы отметить 23-й день рождения одной из них.
Незадолго до прибытия на место назначения грузовая машина с прицепом для лошадей внезапно выехала на встречную полосу, врезалась в несколько автомобилей, а затем столкнулся с машиной, в которой были девушки. В результате внедорожник с путешественницами перевернулся и загорелся. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть всех девушек на месте происшествия.
Водитель грузовой машины скрылся с места преступления. 5 августа его арестовали и предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве, сказано в статье.
10 июля в результате ДТП с участием микроавтобуса, которой произошло на 47-м километре дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, погибла 18-летняя автомобилистка и четверо пассажиров-девушек в возрасте от 17 до 19 лет.