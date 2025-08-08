CBS News: Пять девушек погибли во время поездки на отдых в США

Незадолго до прибытия на место назначения грузовая машина с прицепом для лошадей внезапно выехала на встречную полосу, врезалась в несколько автомобилей, а затем столкнулся с машиной, в которой были девушки. В результате внедорожник с путешественницами перевернулся и загорелся. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть всех девушек на месте происшествия.