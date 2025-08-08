Лепс и Shaman устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Исполнители вместе с другими водителями оказались в заторе из нескольких тысяч автомобилей. Кадры со спонтанного выступления музыкантов появились в телеграм-канале «Крымский мост Новости Крыма».
«Стояли в пробке как все, а не ехали по обочине!» — говорится в сообщении.
Такое музыкальное развлечение стало ярким моментом для россиян среди затянувшегося ожидания. Согласно данным канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, очередь на ручной досмотр со стороны Керчи к 2:00 мск сократилась до 435 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.
Ранее Life.ru писал, что 7 августа в Крым и обратно задержали 11 поездов. Это произошло на фоне атак ВСУ полуострова ракетами Storm Shadow, девять из них сбили российские силы ПВО.