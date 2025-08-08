Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лепс и Shaman устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Российские музыканты Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и Григорий Лепс организовали импровизированный концерт, застряв в пробке на Крымском мосту.

Исполнители вместе с другими водителями оказались в заторе из нескольких тысяч автомобилей. Кадры со спонтанного выступления музыкантов появились в телеграм-канале «Крымский мост Новости Крыма».

«Стояли в пробке как все, а не ехали по обочине!» — говорится в сообщении.

Такое музыкальное развлечение стало ярким моментом для россиян среди затянувшегося ожидания. Согласно данным канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, очередь на ручной досмотр со стороны Керчи к 2:00 мск сократилась до 435 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Ранее Life.ru писал, что 7 августа в Крым и обратно задержали 11 поездов. Это произошло на фоне атак ВСУ полуострова ракетами Storm Shadow, девять из них сбили российские силы ПВО.