Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шаманка обозначила сроки, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не стоит ждать в течение как минимум 3−6 ближайших месяцев. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

Источник: Life.ru

Договорённость о прямых переговорах Путина и Зеленского будет, но их не случится в ближайшие три месяца, а может, и до Нового года. Но после 3−6 месяцев такое становится более вероятным.

Елена Батыр.

Шаманка.

По мнению шаманки, если встреча всё же произойдёт, диалог будет проходить на хорошей ноте, уважительно, однако не все стороны останутся довольны переговорами.

«Каждый на своём будет стоять. И тому, кто младше — а это Зеленский, — будет хуже, возможно, он останется не услышанным или его мнение не будет учтено», — говорит Батыр.

Что же касается трёхсторонних переговоров Путина, Зеленского и Дональда Трампа, то такой перспективы шаманка не видит. Скорее всего, они ограничатся двусторонними диалогами.

Напомним, что на фоне новостей о скорой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа Зеленский заявил, что Украина не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. При этом российский лидер не исключил, что встреча с Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы определённые условия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше