В 16 регионах России ВИЧ-положительным пациентам массово отказывают в необходимых тестах

С начала 2025 года минимум в 16 регионах России люди с ВИЧ столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус. Об этом сообщили представители общественного движения «Пациентский контроль», объединяющего людей, живущих с ВИЧ. За первые месяцы года поступило около 40 жалоб на сложности с диагностикой. Об этом пишут «Ведомости».
По клиническим рекомендациям обследования на вирусную нагрузку и иммунный статус должны проводиться каждые шесть месяцев для контроля течения заболевания и эффективности терапии. В первые месяцы после начала антиретровирусного лечения тесты назначают чаще — через один и три месяца.
Отказы фиксировались в таких регионах, как Самарская, Тюменская, Калужская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская, Амурская области, а также в Дагестане, Удмуртии и Башкирии. На платформе «Перебои.ру», где собирают жалобы на перебои с лекарствами для ВИЧ-терапии, обнаружены сообщения от пациентов из десяти из этих регионов. Кроме того, анонимный инфекционист из Пермского СПИД-центра подтвердил дефицит тест-систем на вирусную нагрузку.
В ряде регионов нехватку оборудования подтвердили официальные СПИД-центры, в частности Ленинградской области и Башкирии. Главврач СПИД-центра Ленобласти Алексей Ковеленов отметил, что с 2022 года федеральное финансирование на диагностику сократилось на 35%, при этом число пациентов выросло почти на 13%. Это привело к дефициту тест-систем и уменьшению частоты обследований. Тесты есть, но их количество ограничено.
В Башкирии ситуация ещё более острая: по словам исполняющей обязанности главврача Айгуль Галиевой, в 2025 году поставлено всего около четверти необходимого объёма тест-систем, из-за чего обследования проводят лишь раз в год вместо рекомендованных двух раз.
При этом официальные представители региональных минздравов в Пермском крае, Самарской, Тюменской, Калужской и Оренбургской областях, а также Удмуртии заявляют об отсутствии проблем с обеспечением диагностикой. Однако пациенты сообщают обратное: например, жительница Оренбурга рассказала, что ей отказали в тесте на вирусную нагрузку из-за отсутствия тест-систем, а обследования проводят только беременным. По словам «Пациентского контроля», пациенты на начальной стадии терапии также часто не получают своевременного мониторинга.
Таким образом, дефицит диагностических средств и сокращение финансирования создают серьёзные препятствия для регулярного контроля ВИЧ-инфекции у пациентов в ряде регионов России.
Ранее россиянам рассказали, где можно заразиться вирусным гепатитом B.