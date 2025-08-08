В 16 регионах России ВИЧ-положительным пациентам массово отказывают в необходимых тестах

С начала 2025 года минимум в 16 регионах России люди с ВИЧ столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус. Об этом сообщили представители общественного движения «Пациентский контроль», объединяющего людей, живущих с ВИЧ. За первые месяцы года поступило около 40 жалоб на сложности с диагностикой. Об этом пишут «Ведомости».