В Госдуме подготовили проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по строительство и ЖКХ подготовили к внесению в осеннюю сессию Думы законопроект, которым предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный и самостоятельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что прозрачность начислений платы за текущий ремонт, сбора и расходования средств, выполнения мероприятий программы текущего ремонта будет обеспечиваться за счет размещения информации в ГИС ЖКХ. Кроме того, размещать эту информации будет лицо, ответственное за управление МКД в зависимости от выбранного способа управления.
Законопроектом также предлагается урегулировать отношения, возникающие между управляющими организациями или иными лицами, управляющими многоквартирными домами, в случае изменения способа управления или смены управляющей организации.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести в законодательство понятие «программа текущего ремонта», которая будет разрабатываться лицом, осуществляющим управление МКД. Подчеркивается, что порядок разработки программы, внесения в нее изменений, организации контроля за надлежащей реализацией программы со стороны жильцов в доме, будут устанавливаться правительством РФ. Кроме того, утверждение указанной программы будет отнесено к полномочиям общего собрания собственников помещений в доме с возможностью делегировать это совету дома.
«Мы планируем внести тот законопроект на рассмотрение Госдумы осенью. Это важный шаг к тому, чтобы жизнь в МКД стала комфортнее, а коммунальные платежи — понятнее», — рассказал РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По словам парламентария, сегодня многие жители сталкиваются с тем, что платят за текущий ремонт, но не видят, куда именно уходят эти деньги. Он добавил, что предлагаемые изменения сделают систему прозрачной: плата за ремонт будет выделена отдельной строкой в квитанциях, а все работы — заранее согласованы с собственниками через программу текущего ремонта.
«Но главное — это защита интересов жителей. Управляющие компании больше не смогут “экономить” на ремонте, перенося проблемы на будущее. Средства будут использоваться строго по назначению, а при смене управляющей организации — переходить новому исполнителю, а не теряться в судебных тяжбах. Это не просто бюрократическая реформа — это забота о каждом доме, каждой семье. Когда жители точно знают, за что платят и видят результат, растет не только качество услуг, но и доверие к системе ЖКХ. А значит, наши города станут уютнее, а жизнь — спокойнее», — заключил Кошелев.