В Госдуме подготовили проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж

«Но главное — это защита интересов жителей. Управляющие компании больше не смогут “экономить” на ремонте, перенося проблемы на будущее. Средства будут использоваться строго по назначению, а при смене управляющей организации — переходить новому исполнителю, а не теряться в судебных тяжбах. Это не просто бюрократическая реформа — это забота о каждом доме, каждой семье. Когда жители точно знают, за что платят и видят результат, растет не только качество услуг, но и доверие к системе ЖКХ. А значит, наши города станут уютнее, а жизнь — спокойнее», — заключил Кошелев.