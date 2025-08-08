В США продолжают атаку на Мадуро: Минюст объявил о новом вознаграждении за информацию для его ареста

США повысили вознаграждение до $50 млн за сведения, способствующие задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Данное решение было обнародовано в четверг главой Минюста и генеральным прокурором США Пэм Бонди.
«Сегодня министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро», — написала она в аккаунте в соцсети X.
В опубликованном видеообращении, приложенном к сообщению, американский генпрокурор обвинила венесуэльского лидера в сотрудничестве с международными террористическими группировками для якобы организации наркотрафика в США. В заявлении Минюста США Мадуро характеризуется как один из ключевых участников мирового наркобизнеса, деятельность которого, по утверждению ведомства, создает риски для безопасности Америки.
Напомним, что еще в период первого президентского срока Дональда Трампа, американские власти выдвинули обвинения в наркотерроризме против Николаса Мадуро и нескольких высокопоставленных венесуэльских чиновников.
Ранее KP.RU писал, что в ближайшее время президент России Владимир Путин и американский глава организуют встречу.