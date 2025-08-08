В США продолжают атаку на Мадуро: Минюст объявил о новом вознаграждении за информацию для его ареста

В опубликованном видеообращении, приложенном к сообщению, американский генпрокурор обвинила венесуэльского лидера в сотрудничестве с международными террористическими группировками для якобы организации наркотрафика в США. В заявлении Минюста США Мадуро характеризуется как один из ключевых участников мирового наркобизнеса, деятельность которого, по утверждению ведомства, создает риски для безопасности Америки.