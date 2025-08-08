Ричмонд
«У меня на этот счет свой взгляд»: Нацразведка США ищет доказательства существования НЛО

Глава Нацразведки США Габбард заявила, что верит в существование инопланетян.

Источник: Комсомольская правда

44-летняя глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что верит в возможность существования инопланетян. Как пишет Daily Star, данное заявление политик сделала в подкасте Миранды Девайн Pod Force One.

«Да. У меня на этот счет есть свой взгляд и свое мнение. Но при такой должности я должна быть осторожна с тем, что говорю», — сказала Габбард.

На этом глава американской Нацразведки не закончила. Она вдруг сообщила, что подконтрольные ей ведомства продолжают искать правду об НЛО и в обязательном порядке поделятся информацией с гражданами США. Однако пока, подчеркнула Габбард, она не может открыто распространяться по поводу этих поисков: «когда придет время», говорит она.

Известно, что Габбард является советником 47-го президента США Дональда Трампа и ежедневно готовит для него секретные отчеты о работе разведок. Многие американцы назвали ее заявление сенсационным.

Как KP.RU писал ранее, «Живой Нострадамус» или же бразилец Атос Саломе и болгарская прорицательница Ванга сделали похожие предсказания на 2025 год. Они сообщили о встрече людей с инопланетянами уже в этом году.

