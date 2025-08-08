Онищенко: РФ не будет закрывать границы из-за вспышки лихорадки в КНР

Он отметил, что комары, распространяющие эту болезнь, распространены в Китае из-за его южных широт, тогда как в России климат и природные условия не способствуют их появлению и распространению. Поэтому закрытие границ не имеет смысла с точки зрения эпидемиологической безопасности, поскольку риск проникновения вируса в РФ минимален. Основываясь на международных нормах, он подчеркнул, что такие меры не нужны при текущей ситуации.