Онищенко: РФ не будет закрывать границы из-за вспышки лихорадки в КНР

Закрытие российских границ в связи с распространением лихорадки чикунгунья в южных регионах Китая считается излишним мерой, поскольку переносчик заболевания — определённый вид комаров — не характерен для российского климата. Об этом заявил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он подчеркнул, что международные медико-санитарные правила устанавливают конкретные критерии для закрытия границ, и в данном случае такие меры не оправданы.
Он отметил, что комары, распространяющие эту болезнь, распространены в Китае из-за его южных широт, тогда как в России климат и природные условия не способствуют их появлению и распространению. Поэтому закрытие границ не имеет смысла с точки зрения эпидемиологической безопасности, поскольку риск проникновения вируса в РФ минимален. Основываясь на международных нормах, он подчеркнул, что такие меры не нужны при текущей ситуации.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России завозные случаи лихорадки чикунгунья пока не зафиксированы. В России имеются отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать это заболевание.