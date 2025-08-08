Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа со звонком от якобы сотрудника Роскомнадзора, выяснило РИА Новости.
Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером. После требования назвать код звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный.
Затем мошенники звонят «жертве», представляясь сотрудником службы, и предлагают помочь — вернуть доступ к «Госуслугам» и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях. Целью мошенников является выманить у жертвы этот код, который является доступом к «Госуслугам».
Роскомнадзор ранее сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.