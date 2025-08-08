«Известия»: России грозит вспышка лихорадки из Китая

«Не исключена вероятность завоза в Россию лихорадки чикунгунья, которая в настоящее время активно распространяется в китайской провинции Гуандун. Заболевание, переносимое комарами рода Aedes, уже выявлено более чем в 110 странах мира. В России переносчики инфекции встречаются преимущественно в южных регионах, а также в приграничных с Китаем областях — Приморском и Хабаровском краях, Амурской области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов.