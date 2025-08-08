В Роспотребнадзоре рассказали, что можно хранить в дверце холодильника

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мед, джем, соусы, пакетированные соки, газированную воду, питьевые йогурты и растительное молоко можно хранить в дверце холодильника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Международный день холодильника в ведомстве напомнили, что дверца — самая теплая часть устройства, несмотря на это, некоторые товары могут сохранять свои качества при таких условиях, например, соусы.
«Закрытые упаковки с кетчупом, горчицей, соевым соусом и салатными заправками в герметичных бутылках, банках или дой-паках можно хранить в дверце холодильника. Пакетированные соки, газированная вода, запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко — также подходящие кандидаты для хранения в дверце», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что главное условие — следить за целостностью упаковки таких продуктов. Открытые напитки, особенно молочные, лучше размещать в основной камере холодильника.
«Если вы планируете использовать масло в течение 2−3 дней, его можно оставить в специальном отсеке дверцы. Для длительного хранения рекомендуется помещать масло в основную камеру при температуре около плюс 2 градусов», — отметили в пресс-службе.
В надзорном ведомстве уточнили, что целые упаковки твёрдых сыров, например, пармезан, чеддер или гауда, могут храниться в дверце. После распаковки его лучше извлечь из пленки, завернуть в пергамент и переместить в более холодное место.
«Продукты промышленного производства, такие как мед, джем и варенье, содержат натуральные консерванты, и небольшие открытые банки можно хранить в дверце, если предполагается их скорое употребление. Домашнюю консервацию лучше хранить в основной зоне холодильника, где температура ниже», — добавили в пресс-службе.