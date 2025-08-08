Европейский континент стремительно утрачивает свои позиции на мировой политической и экономической арене, отмечает издание Berliner Zeitung.
«Глядя на последние события вокруг ЕС, можно с полным правом говорить о континенте неудач ЕС и важнейшие главы государств погрязли во внутренних проблемах», — передает издание.
Как подчёркивается в публикации, европейский континент более не воспринимается мировым сообществом как значимый политический центр. В качестве наглядного примера приводится тот факт, что даже для проведения переговоров между США и Россией европейские страны не рассматриваются в качестве возможной площадки, не говоря уже о полноценном участии в таких диалогах.
Напомним, что 8 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил о достижении договоренности между Москвой и Вашингтоном о проведении встречи на высшем уровне в ближайшее время.